Mercedes stellt die Produktion seines günstigsten Elektroautos ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der EQB Crossover wird ab 2026 nicht mehr verkauft, sondern durch den aktualisierten GLB ersetzt.

Mercedes-Benz hat offiziell bestätigt, dass der elektrische Crossover EQB nach dem Modelljahr 2025 vom Markt verschwinden wird, berichtet Carscoops.

Die Entscheidung kommt nicht überraschend: Im vergangenen Jahr sind die EQB-Verkäufe in den USA um 36 Prozent auf nur 8.885 Fahrzeuge zurückgegangen, was sogar weniger ist als die teurere EQE-Serie (1.660 Einheiten). Vor diesem Hintergrund bereitet Mercedes bereits die nächste Generation des GLB Crossover vor, der den elektrischen EQB ersetzen soll.

Die Basisversion des EQB 250+ kostete ab 53050 $ und verfügte über einen Front-Elektromotor mit 188 PS und eine 70,5 kWh-Batterie mit einer Reichweite von bis zu 402 Kilometern. Die allradgetriebenen Versionen des EQB 300 4MATIC und EQB 350 4MATIC boten 225 bzw. 288 PS, hatten aber nur eine Reichweite von etwa 330 Kilometern.

Trotz des Produktionsendes des Modells versicherte das Unternehmen, dass es sich „weiterhin voll und ganz der Elektrifizierung verschreibt“ und „die ehrgeizigste Produktoffensive seiner Geschichte“ vorbereitet.

