Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Metallschrott ist eine Quelle der Geldschöpfung im Land, die wir ins Ausland geben, anstatt sie hier zu verarbeiten und ein Vielfaches davon zu verdienen.

Diese Ansicht vertrat Konstantin Saliy, Präsident der Allukrainischen Union der Baustoffhersteller, als er das Rekordwachstum der Schrottexporte im Jahr 2025 kommentierte, berichtet RBK Ukrajina.

„Anstatt Schrott an unsere Unternehmen zu liefern, ihn hier zu verarbeiten und ein Material mit höherem Mehrwert zu erhalten und es dann in ukrainischen Werken zu verbrauchen, die Betonstahl, Profile oder Walzprodukte herstellen, geben wir alles ins Ausland“, sagte Saliy.

Er erinnerte daran, dass die Ukraine lange Zeit ein Geber von Schrott aus der Sowjetunion war, dass dieser aber nicht mehr verfügbar ist und die ukrainischen Unternehmen bereits unter einem Mangel leiden.

„Die Ukraine ist in der Lage, den gesamten Metallschrott zu verarbeiten, den wir haben. Es ist ein nationaler Schatz, es ist unsere Ressource, und wir haben das Recht, sie zu verarbeiten und Geld zu verdienen. Und natürlich gibt es Geschäftsleute, die schnell an Geld kommen müssen und die alle möglichen interessanten Pläne verfolgen“, so Saliy abschließend.

Exporte von Altmetall aus der Ukraine