Es wurde ein Sicherheitsplan für Chassidim in Uman erstellt: worauf sich die Ukraine und Israel geeinigt haben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Für Chassidim, die nach Uman kommen, um Rosch Haschana zu feiern, wurde ein Sicherheitsplan ausgearbeitet.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite der Botschaft der Ukraine in Israel.

Gestern, am 11. September, traf sich der israelische Minister für Nationale Sicherheit und Knessetmitglied Itamar Ben Gvir mit dem ukrainischen Botschafter in Israel Jewhen Korniychuk.

Man einigte sich auf einen konstruktiven und effektiven Plan. Die Initiative sieht die Entsendung von Dutzenden von Polizeibeamten, Sanitätern und Freiwilligen vor, darunter auch Vertreter der ultra-orthodoxen Gemeinde, um die Sicherheit und das Wohlergehen von Zehntausenden von Gläubigen zu gewährleisten, die zu Rosch Haschana in Uman erwartet werden.

Im Rahmen der Vorbereitungen wurde vereinbart, die Sicherheit vollständig zu koordinieren und in Zusammenarbeit mit dem Oberrabbiner der Ukraine, Rabbi Moshe Reuven Asman, ein spezielles medizinisches und Sicherheitsnetzwerk zu schaffen. Seine Teams werden an den Grenzübergängen und vor Ort tätig sein, um die Sicherheit der Pilger zu gewährleisten.

Es wurde vereinbart, die direkte Zusammenarbeit zwischen der Polizei und den Grenzdiensten Israels und der Ukraine zu verstärken.

Die beiden Länder hoffen, dass die chassidische Pilgerfahrt ruhig und friedlich verlaufen wird, und fordern die Pilger auf, die Sicherheitsbedrohungen in der Ukraine aufgrund des russischen Krieges zu berücksichtigen und Recht und Ordnung innerhalb der Ukraine zu respektieren.

