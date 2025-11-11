Das mobile Internet wurde in der russischen Region Uljanowsk eingeschränkt, bis der Krieg gegen die Ukraine beendet ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die russische Region Uljanowsk hat Beschränkungen für den mobilen Internetzugang verhängt, die bis zum Ende der so genannten „Besonderen Militäroperation“ in Kraft bleiben, es sei denn, die föderale Regierung entscheidet anders.

** Quelle: .* russischer Nachrichtendienst Radio Liberty mit Verweis auf lokale Medien

** Details:* Lokale Medien berichten, dass die Entscheidung, das mobile Internet zu sperren, auf föderaler Ebene getroffen wurde. Dies erklärte der Minister für digitale Entwicklung der Region Uljanowsk, Oleg Yagfarov, auf einer Pressekonferenz.

Ihm zufolge gelten die Einschränkungen nicht nur in Uljanowsk, sondern in ganz Russland – in Gebieten, die in der Nähe von Sondereinrichtungen liegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das föderale Zentrum letzte Woche die so genannten „Sicherheitszonen“ um solche Einrichtungen erweitert hat. Laut Yagfarov handelt es sich dabei um dauerhafte Einschränkungen und nicht um vorübergehende Maßnahmen, die während der Anschläge eingeführt wurden.

Die Verdunkelungszonen umfassen auch Wohngebiete, Bürogebäude und soziale Einrichtungen.

Das lokale Medienunternehmen Ulpravda berichtete, dass das mobile Internet in mehreren Bezirken von Uljanowsk und anderen Städten der Region seit über einer Woche nicht mehr verfügbar ist. Die genauen Karten der Ausfallgebiete werden „aus Gründen der staatlichen Geheimhaltung“ nicht veröffentlicht.

Wie Yagfarov erklärte, sind die Einschränkungen nicht für einen bestimmten Zeitraum festgelegt worden. Sie werden so lange in Kraft bleiben, wie die sogenannte „spezielle Militäroperation“, wie der Kreml seinen Einmarsch in die Ukraine bezeichnet, andauert.

Nach Angaben von Novaya Gazeta. Europa ist dies das erste Mal in Russland, dass das mobile Internet auf unbestimmte Zeit komplett abgeschaltet wurde.