Ab Montag wird die Stromversorgung in Schostka erhöht, Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Gemeinde Schostka wird die Stromversorgung aufgrund von Schäden an kritischer Infrastruktur, die durch russischen Beschuss verursacht wurden, erhöhen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der regionalen Militärverwaltung von Sumy.

Es wird darauf hingewiesen, dass nach einer Sitzung des operativen Hauptquartiers die Stromversorgung der Gemeinde Schostka bereits am Montag, den 6. Oktober, verstärkt werden soll.

„Heute (4. Oktober – Anm. d. Red.) wurden in Schostka 125 Widerstandszentren eingerichtet. Die Menschen können sich dort warm halten, ihre Handys aufladen, heiße Getränke bekommen und Unterstützung erhalten“, teilte die regionale Militärverwaltung mit.

Die Verwaltung teilte außerdem mit, dass Ärzte, Rettungskräfte, Strom- und Gasversorger, Versorgungsunternehmen, Freiwillige und die Behörden gemeinsam Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen und zur Sicherung des Lebens in der Gemeinde koordinieren.

„Es wurden warme Mahlzeiten für Kinder organisiert, und alle Bedürftigen erhalten Hilfe“, fügte die regionale Militärverwaltung hinzu.

Foto: Regionale Militärverwaltung Sumy (https://t.me/Sumy_news_ODA)

Großflächiger Beschuss von Schostka

Am Nachmittag des Samstags, den 4. Oktober, beschoss der russische Aggressor die Region Sumy massiv mit Schahed-Angriffsdrohnen.

Insbesondere griff der Feind gezielt den Personenzug Schostka-Kiw mit Drohnen an.

Infolge des Beschusses wurden Passagiere, darunter auch Kinder, verletzt und ein älterer Mann wurde getötet.

Darüber hinaus waren Shostka und ein Teil der Gemeinde Shostka aufgrund von Schäden an der kritischen Infrastruktur ohne Strom-, Gas- und Wasserversorgung.