Ein Motorradfahrer ist in Obuchiw mit Fußgängern zusammengestoßen

In der Stadt Obuchiw in der Region Kiew ist es zu einem schweren Unfall mit einem Motorradfahrer gekommen. Das teilte Andrij Njebytow, Leiter der Nationalen Polizei in der Region Kiew, mit.

Ein 18-jähriger Yamaha-Fahrer missachtete eine rote Ampel, krachte in einen Pkw und anschließend in eine Gruppe von Fußgängern.

Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt – der Fahrer und der Beifahrer des Motorrads sowie drei weitere Bürger, die am Straßenrand liefen. Nach vorläufigen Berichten erlitten alle Opfer mehrere schwere und mittelschwere Verletzungen.