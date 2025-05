Nächtlicher Angriff auf Kyjiwshchyna: Die Zahl der Todesopfer steigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Infolge der russischen Angriffe wurden Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen beschädigt, es gibt Tote und Verletzte.

In Kiewschtschyna sind infolge eines massiven Angriffs in der Nacht zum 25. Mai bereits vier Tote und 16 Verletzte, darunter drei Kinder, bekannt. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notdienstes am Sonntag, den 25. Mai.

Unter Beschuss gerieten Wohnhäuser, Nebengebäude und Industrieanlagen in mindestens sechs Bezirken der Region.

So wurden in dem Dorf Dolyna im Bezirk Obuchiw zwei Menschen getötet. Infolge des Beschusses kam es zu einem Brand in zwei provisorischen Gebäuden.

Im Dorf Markhalovka, Bezirk Fastiwsky, ist die Zahl der Toten und acht Verletzten, darunter ein Kind, bekannt. Drei Häuser wurden durch einen feindlichen Treffer zerstört und zwei weitere Häuser fingen Feuer.

In Makarivka, Bezirk Buchanskiy, gab es einen Toten und einen Verletzten. Als Folge des Angriffs wurden Zerstörungen und Brände verzeichnet.

In dem Dorf Chmyrevka, Bezirk Bilotserkivka, gibt es bereits fünf Verletzte, darunter zwei Kinder. Zwei Häuser wurden beschädigt, außerdem gab es Brände am Ort des Beschusses.

In Bila Zerkwa wurde ein Mann durch Schrapnell verwundet, ein Rahmengeschäft wurde zerstört.

Im Bezirk Browary gab es zwei Brände in Lagerhäusern.

Es wird darauf hingewiesen, dass der staatliche Rettungsdienst trotz der Bedrohung durch wiederholte Schläge vor Ort tätig ist.

Wir werden daran erinnern, dass die Region Tschernihiw einem Luftangriff mit unbemannten Flugzeugen und Raketen ausgesetzt war. Es wurden mehrere Treffer in verschiedenen Gebieten verzeichnet.