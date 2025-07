Nachrichten vom 24. Juli: Der Gesetzentwurf des Präsidenten zur Korruptionsbekämpfung, eine Schiffsexplosion auf der Donau und die schlechteste Inflationsprognose der ukrainischen Nationalbank

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Werchowna Rada hat einen Gesetzentwurf von Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Befugnisse der Antikorruptionsbehörden, des Nationalen Antikorruptionsbüros und der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, angenommen.

Über russische Streiks. In Odessa wurde der Privoz-Markt im historischen Stadtzentrum durch einen russischen Nachtangriff von Schahed-Drohnen in Brand gesetzt. Der Feind kämpfte um die Häfen von Odessa, um den Zugang zu ihnen zu blockieren. Sie starteten auch einen massiven Angriff auf eines der Wärmekraftwerke.

Ein Schiff explodierte. Die ukrainische Seehafenbehörde meldete, dass gestern am späten Abend ein Bagger der Delta-Pilot-Niederlassung explodierte und drei Arbeiter tötete.

Inflation. Die ukrainische Nationalbank hat ihre Inflationsprognose revidiert: Im Juli könnte die Gesamtinflation in der Ukraine leicht steigen, während die Kerninflation weiter zurückgehen wird. Außerdem senkte sie ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2025 von 3,1% auf 2,1%.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat einen Plan zur Umsetzung des Beschlusses des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über ein Moratorium für ungerechtfertigte Inspektionen von Unternehmen durch staatliche Behörden gebilligt.

Zur Krise in Russland. Das größte Hüttenwerk Russlands, Magnitogorsk Iron and Steel Works, meldete, dass sein Gewinn in der ersten Jahreshälfte neunmal geringer war als im gleichen Zeitraum 2024

