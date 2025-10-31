Nachrichten vom 30. Oktober: Der Außenposten von Kudryzkyj, Beschuss des Wärmekraftwerks von Slowjansk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Energie: am 30. Oktober wurden als Folge eines massiven Raketen- und Drohnenangriffs auf die Energieinfrastruktur in allen Regionen der Ukraine Verbrauchsbeschränkungen eingeführt.

Über die russischen Angriffe: In der Nacht zum 30. Oktober griff Russland erneut DTEK-Wärmekraftwerke in verschiedenen Regionen der Ukraine an.

Über China und Öl: Der Preis für wichtiges russisches Öl ist gefallen, nachdem westliche Sanktionen chinesische Raffinerien gezwungen haben, einige Käufe zu stornieren.

Über den größten Spender: Im Oktober erhielt die Come Back Alive Foundation 11,98 Milliarden Hrywnja an Spenden, von denen 11,57 Milliarden Hrywnja aus drei Transaktionen im Wert von jeweils mehr als 3,8 Milliarden Hrywnja stammten.

Über Lukoil: Der sanktionierte russische Ölproduzent Lukoil hat sich bereit erklärt, seine internationalen Vermögenswerte an den Energiehändler Gunvor Group zu verkaufen.

Über Kolomojskyjs Tankstellen: Das Antimonopolkomitee der Ukraine wird die Anträge von Ukrpaletsystems, dem Betreiber des UPG-Tankstellennetzes, für die Verpachtung von 70 Tankstellen prüfen.

Über Kudryzkyj: Der ehemalige CEO von Ukrenerho, Wolodymyr Kudryzkyj, wurde gegen eine Kaution von 13,7 Millionen Hrywnja freigelassen und ist nun frei.

Über die Stromausfälle: Am Freitag, den 30. Oktober, werden in allen Regionen der Ukraine Stromausfälle verhängt.

Über die Beschießung des Energiesektors: Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass russische Truppen am 30. Oktober das Wärmekraftwerk von Slowjansk beschossen haben.