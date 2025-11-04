Nachrichten für den 4. November: Ukrsalisnyzja soll Milliarden aus dem Haushalt erhalten, um Verluste auszugleichen, Russland greift den Hafen von Ismajil an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben wir heute gesprochen?

Über Unterstützung. Der Staatshaushalt für 2026 sieht 14,4 Milliarden Hrywnja für die Winterhilfe für die Ukrainer vor. Es wird erwartet, dass mehr als 15 Millionen Ukrainer von der Unterstützung profitieren werden.

Über den Hafen. In der Nacht zum 4. November wurde der Seehafen von Ismajil von einer feindlichen Drohne angegriffen.

Ukrsalisnyzja In diesem Jahr hat die Regierung bereits 13 Milliarden Hrywnja aus dem Reservefonds zur Stabilisierung von Ukrsalisnyzja JSC bereitgestellt, und für das nächste Jahr sieht der Haushalt etwa 16 Milliarden Hrywnja vor.

Zum russischen Öl. Die russischen Rohöllieferungen auf dem Seeweg sind stark zurückgegangen – so stark wie seit Januar 2024 nicht mehr -, da die neuen US-Sanktionen wichtige Abnehmer dazu gezwungen haben, kein Öl mehr aus Moskau zu beziehen.

Zur Finanzierung. Der EU-Rat hat beschlossen, die Ukraine im Rahmen der Ukraine-Fazilität mit mehr als 1,8 Milliarden Euro finanziell zu unterstützen.

EP-Exklusivberichte

„Gebt mir einen Job, kein Geld“: Ein Veteran über sein Gerüstbau-Geschäft und die Wirtschaft des zukünftigen Wiederaufbaus

Nachdem er in den ukrainischen Streitkräften gedient hatte, gründete Anton Pukhnichenko ein Unternehmen, das Gerüste vermietet und montiert. Er plant, sich am Wiederaufbau des Landes nach dem Krieg zu beteiligen.

„UZ-3000“: Was das neue Eisenbahnprogramm bietet und wie man es nutzt

Die Ukrainer können die Züge von Ukrsalisnyzja kostenlos nutzen, allerdings mit gewissen Einschränkungen.