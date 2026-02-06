Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Über ukrainische Flüchtlinge: Die Nationalbank der Ukraine geht davon aus, dass die Rückkehr der Migranten im Jahr 2027 beginnen wird (etwa 100.000 Menschen).

Über die Strompreise: Die Nationalbank der Ukraine geht davon aus, dass die Strompreise für die Bevölkerung nach Ende der Heizperiode 2025-2026 steigen könnten.

Über die Stromversorgung in der Hauptstadt: Die Energieversorger haben die Möglichkeit der Stromversorgung für Häuser in den Bezirken Dniprovskyj und Darnytskyj in Kiew erhöht, die nach den letzten Beschuss derzeit ohne Heizung sind.

Zu den internationalen Reserven: Die internationalen Reserven der Ukraine sind nach vorläufigen Angaben zum 1. Februar 2026 auf 57,7 Milliarden Dollar gestiegen und haben damit einen historischen Höchststand erreicht.

Über das Heizkraftwerk: Seit Anfang Februar hat die feindliche Armee das Heizkraftwerk in Cherson viermal angegriffen.

Es war nicht kostengünstig: Wie viel hat Italien für die Organisation der Olympischen Spiele 2026 ausgegeben?

Am 6. Februar werden in Mailand die 25. Olympischen Winterspiele eröffnet. Warum ist es den Italienern nicht gelungen, „fast kostenlose“ Olympische Spiele zu organisieren, und an welchen Orten werden die Athleten antreten?