Ein nicht explodierter Raketensprengkopf, der in der Nähe von Häusern in Kiew gefunden wurde, ist neutralisiert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Kiewer Polizei hat einen Iskander-M-Raketensprengkopf neutralisiert, der nach einem nächtlichen Angriff Russlands in der Nähe von Häusern gefunden wurde.

Sprengstoffexperten der Kiewer Polizei haben einen nicht explodierten Sprengkopf einer ballistischen Rakete neutralisiert, die der Feind nachts auf die Hauptstadt abgefeuert hatte.

class=MsoNoSpacing* Die Polizei stellte fest, dass sich Fragmente einer Iskander-M-Rakete mit einem etwa eine halbe Tonne schweren Sprengkopf in der Nähe von Wohnhäusern und einer Tankstelle im Bezirk Dniprovskyj befanden und eine große Gefahr darstellten.

Die Spezialisten brachten die Munition zusammen mit den SES-Ingenieuren in einen sicheren Zustand und entfernten sie mit einer Spezialausrüstung zur weiteren Entsorgung auf dem Übungsplatz.