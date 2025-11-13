Die Oschtschadbank hat die letzte Preissenkung für Kredite an die Bakhmatyuk-Unternehmensgruppe angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die staatliche Oschtschadbank hat einen Pool von Vermögenswerten der Ukrlandfarming-Unternehmensgruppe von Oleg Bakhmatyuk zum Verkauf angeboten.

Dies teilte der Pressedienst der Bank mit.

Dabei handelt es sich um Schuldverpflichtungen aus Kreditverträgen der vergangenen Jahre, die durch die Produktionsanlagen von Rise-Maximco PJSC, Agroholding Avangard PJSC, Impevo Foods LLC und Pacco Holding LLC gesichert sind.

„Diese Phase des Verkaufs ist die letzte. Nach einer Reihe von vorangegangenen Auktionen mit schrittweisen Preissenkungen hat die Bank die Möglichkeiten für weitere Anpassungen ausgeschöpft.

Daher ist die aktuelle Auktion die letzte Chance für potenzielle Investoren, einen Pool von besicherten Krediten zu erwerben, der Produktionsanlagen in der gesamten Ukraine umfasst: Aufzüge, Geflügelfarmen, eine Eierverarbeitungsanlage usw. sowie Garantien von natürlichen und juristischen Personen“, heißt es in der Erklärung.

Der Verkauf wird am 10. Dezember 2025 im Format einer holländischen Auktion (mit einem Preisnachlass) auf Prozorro.Sale stattfinden.

Der Startpreis liegt bei 5,04 Milliarden Hrywnja, der Mindestpreis bei 1,14 Milliarden Hrywnja.

Zur Wiederholung:

Am 30. Januar entschied das Bezirksgericht Petscherskyj in Kiew, 1,22 Milliarden Hrywnja vom ehemaligen Eigentümer der VAB Bank, Oleg Bakhmatyuk, zugunsten der Nationalbank zurückzufordern.

Bakhmatyuk lebt seit kurzem in Wien.