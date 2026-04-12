In der Osternacht griffen russische Truppen in der Region Sumy einen Rettungswagen mit einer Drohne an: Drei Sanitäter wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Osternacht haben russische Besatzungstruppen einen Angriff auf ein Rettungsfahrzeug verübt, bei dem drei Sanitäter verletzt wurden.

Quelle: Oleg Grigorow, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Sumy

Zitat: „Eine russische Drohne traf das Fahrzeug in der Gemeinde Hlukhiv. Drei Sanitäter wurden verletzt. Sie wurden umgehend versorgt. Es besteht keine Lebensgefahr.“

Hintergrund: .*

Am 10. April kündigte der russische Präsident Wladimir Putin die Einführung eines sogenannten „Osterfriedens“ an. Es wurde erwartet, dass dieser am 11. April um 16:00 Uhr beginnen und bis zum Ende des Tages am 12. April andauern würde.

FPV

Entgegen diesen Erklärungen setzten die russischen Truppen ihre Kampfhandlungen fort. Am Abend des 11. April berichteten Analysten von DeepState, dass die Angreifer-Drohnen einsetzten und gezielt eine Evakuierungsgruppe mit ukrainischen Verwundeten in der Nähe von Huliaipil im Gebiet Saporischschja töteten. Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine teilte mit, dass nach 16:00 Uhr 469 Verstöße der Russen gegen den Waffenstillstand registriert wurden. Die Angreifer führten 22 Sturmangriffe und 153 Artillerieangriffe durch und setzten fast 300 Kampfdrohnen ein, um Stellungen der ukrainischen Verteidiger anzugreifen.