Patriot hat in der Ballistik tadellos funktioniert - Streitkräfte

Von den Raketen, die nicht in die Statistik der abgeschossenen Raketen aufgenommen wurden, haben nicht alle ihr Ziel erreicht, aber das ist es nicht wert, den Russen unnötige Informationen zu liefern, bemerkte Jurij Ihnat.

Die letzte Nacht war schwierig für die Verteidigungskräfte, aber die ukrainische Luftabwehr hat gut gegen feindliche Ziele, einschließlich ballistischer Raketen, gearbeitet. Das sagte der Leiter der Kommunikationsabteilung des Luftwaffenkommandos Jurij Ihnat am Dienstag, den 25. November, in der Sendung eines TV-Marathon.

Ihm zufolge gab es zwei Wellen von Angriffen mit Raketen: aeroballistische, ballistische, sowie Marschflugkörper – see- und landgestützt. Und zu den Ergebnissen der Kampfhandlungen sagte der Kommandeur der Luftwaffe: „Viele haben heute ein gutes Ergebnis gezeigt.“

„Wir können (nach dem Angriff – Anm. d. Red.) so früh keine Schlüsse ziehen, denn das erfordert eine gründliche Untersuchung. Übrigens wurden heute drei ballistische Raketen, die auf die Hauptstadt gerichtet waren, abgeschossen. Das Patriot-System hat heute präzise und fehlerfrei auf Iskander-M funktioniert. Auch die Kinschal wurde abgefangen“, sagte Ihnat.

Er präzisierte, dass von den Raketen, die nicht in die Statistik der abgeschossenen Raketen aufgenommen wurden, nicht alle ihr Ziel erreicht haben, aber es lohnt sich nicht, den Russen unnötige Informationen zu geben. Die Situation bezüglich dieser Raketen wird derzeit geklärt.

Wir möchten daran erinnern, dass die russischen Angreifer in der Nacht zum Dienstag 22 Raketen und 464 unbemannte Luftfahrzeuge verschiedener Typen in der Ukraine abgeschossen haben. Die Luftverteidigung und die elektronische Kampfführung haben mehr als 90% der feindlichen Ziele abgefangen/unterdrückt.

Das Hauptziel des Angriffs war Kiew und die Region Kiew. In der Hauptstadt wurden sieben Menschen getötet und 20 verwundet. In der Stadt herrscht Zerstörung.