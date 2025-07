Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Abgeordnete Petro Poroschenko wurde beschuldigt, angeblich weiterhin große Geldsummen ins Ausland zu überweisen und gleichzeitig öffentlich zu erklären, dass es aufgrund der Sanktionen schwierig sei, der ukrainischen Armee Hilfe zu leisten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Journalisten Serhij Ivanov und Daten aus dem Register der Erklärungen der Nationalen Agentur für die Verhinderung von Korruption.

Ihm zufolge tauchte in dem Zeitraum, in dem Poroschenko öffentlich über Einschränkungen im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung von Vermögenswerten und gesperrten Konten sprach, ein Geschenk in Höhe von einer Million Dollar in der Erklärung des Politikers auf. Der Erklärung zufolge wurden diese Mittel an seine Söhne überwiesen, die sich derzeit in Großbritannien aufhalten.

Darüber hinaus führt der Blogger weitere Beispiele an, die seiner Meinung nach die Widersprüchlichkeit zwischen Poroschenkos öffentlicher Rhetorik und seinem tatsächlichen Handeln zeigen. Dabei geht es insbesondere um seinen Reichtum, teure Kleidung bei öffentlichen Veranstaltungen und Transaktionen mit wohltätigen Spenden über kontrollierte Unternehmen.

Bislang haben sich Petro Poroschenko oder seine Vertreter nicht öffentlich zu diesen Vorwürfen geäußert.