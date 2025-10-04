Ein präziser Treffer: Ukrainische Drohnen haben getarnte feindliche Artillerie entdeckt und zerstört (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im Sektor Lyman haben ukrainische Drohnen des Signum-Bataillons vier feindliche Geschütze zerstört, darunter drei unter Tarnnetzen versteckte und eine Kampfkanone. Die Präzisionsschläge haben dazu beigetragen, die Bedrohung durch den Beschuss unserer Soldaten und friedlicher Städte zu neutralisieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Signum.

Das ukrainische Militär setzte Drohnen ein, um getarnte Geschütze in der Gegend von Lyman zu treffen.

Die Piloten des SIGNUM-Bataillons arbeiteten auf feindliche Geschütze. Vier Artilleriegeschütze wurden zerstört.

„Der Feind hat versucht, drei davon in Kaponnieren und unter Tarnnetzen zu verstecken. Aber unsere Drohnen haben sie gefunden und getroffen. Das vierte Geschütz war in Betrieb, der Lauf war in Alarmbereitschaft. So etwas lassen wir nicht zu – ein präziser Drohnentreffer direkt in den Lauf hat den Feind einer weiteren Waffe beraubt“, fügte das Militär hinzu.

