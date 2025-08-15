FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Putin dankte der Demokratischen Volksrepublik Korea für ihre Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine: was aus dem Brief an Kim Jong-un bekannt ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

In einem Brief an den Führer der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong Un, dankte der russische Diktator Wladimir Putin Nordkorea für seine Unterstützung und Hilfe im Krieg gegen die Ukraine und bezeichnete die Zusammenarbeit zwischen den Ländern als „strategische Partnerschaft“.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf The Guardian.

In einem Brief zum Jahrestag der Befreiung Koreas von der japanischen Herrschaft erinnerte Putin daran, wie „Einheiten der sowjetischen Roten Armee und nordkoreanische Truppen gemeinsam gekämpft haben, um Japans koloniale Besatzung zu beenden.“

„Die Bande der kämpferischen Freundschaft, des guten Willens und der gegenseitigen Hilfe, die während des Krieges vor langer Zeit gestärkt wurden, sind auch heute noch stark und verlässlich“, sagte Putin.

In seinem Brief bezeichnete der Diktator die Aktionen der nordkoreanischen Truppen, die zur Teilnahme an den Kämpfen in der Ukraine entsandt wurden, als „heldenhaft“.

„Dies wurde durch die heldenhafte Beteiligung der Soldaten der Demokratischen Volksrepublik Korea an der Befreiung der Region Kursk von den ukrainischen Angreifern voll und ganz bewiesen“, sagte er.

Nordkorea hilft Russland

