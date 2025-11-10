Putin kann uns auf keine andere Weise brechen: Selenskyj erklärt, warum Russland den Energiesektor angreift

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, warum Kremlchef Wladimir Putin den Befehl zum Angriff auf den ukrainischen Energiesektor gibt. Der Grund ist, dass er die ukrainische Gesellschaft auf keine andere Weise brechen kann.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Interview des Präsidenten mit The Guardian.

Während des Gesprächs, unmittelbar nachdem Selenskyj sich zum Gespräch mit dem Journalisten hingesetzt hatte, wurde das Licht im Mariinsky-Palast ausgeschaltet. Nachdem jedoch der Notstromgenerator eingeschaltet wurde, ging der Strom wieder an.

„Das sind unsere Lebensbedingungen. Das ist normal. Wir haben in Kiew Stromausfälle, wie überall sonst auch“, sagte der Präsident.

Der Staatschef fügte hinzu, dass Putin „terroristische Angriffe“ auf das ukrainische Energiesystem befiehlt, die dazu führen, dass Zivilisten sterben und ohne Strom und Wasser dastehen.

„Er kann auf keine andere Weise Spannungen in unserer Gesellschaft erzeugen“, erklärte Selenskyj.

Großflächiger Beschuss der Ukraine