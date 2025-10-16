Putin hat Trump vor Tomahawk gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Putins Berater bestätigte auch, dass Putin und Trump die Möglichkeit ihres nächsten hochrangigen Treffens besprochen haben.

Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump gesagt, dass die Tomahawk-Raketen die Situation auf dem Schlachtfeld nicht ändern, sondern den Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten schaden werden. Dies sagte der Adjutant des Kremlchefs, Juri Uschakow, berichtet rossMedia.

Ihm zufolge dauerte das Gespräch zwischen den Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten und Russlands fast zweieinhalb Stunden, „hatte einen sehr substantiellen Charakter und war äußerst offen und vertraulich.“

Uschakow bestätigte auch, dass Putin und Trump die Möglichkeit des nächsten hochrangigen Treffens erörtert und vereinbart haben, dass sich ihre Vertreter unverzüglich mit dessen Vorbereitung befassen werden.

Erinnern Sie sich, dass US-Präsident Donald Trump das Telefongespräch mit dem russischen Diktator Wladimir Putin als „produktiv“ bezeichnet und ein neues Treffen angekündigt hat.