Putin will Raffinerien mit Milliarden "überschütten" inmitten ukrainischer diplomatischer Angriffe, Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der russische Diktator Wladimir Putin hat zugelassen, dass Ölraffinerien inmitten der ukrainischen Drohnenangriffe auf russische Ölraffinerien Subventionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar in Form von „Finanzhilfen“ erhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Es wird darauf hingewiesen, dass der russische Diktator die Regeln für die Gewährung von Kraftstoffsubventionen für russische Raffinerien erheblich gelockert hat. Dies geschieht vor dem Hintergrund immer häufigerer und erfolgreicher Angriffe ukrainischer Drohnen auf Ölraffinerien.

Putins Dekret, das am 11. Oktober unterzeichnet wurde, erlaubt es den Raffinerien, das Recht auf Subventionen zu behalten, selbst wenn die Großhandelspreise für Benzin und Dieselkraftstoff die von der russischen Regierung festgelegten sogenannten „Schwellenpreise“ deutlich überschreiten. Die Änderungen werden vom 1. Oktober 2025 bis zum 1. Mai 2026 wirksam sein.

Mit diesen Änderungen will Putin die russischen Kraftstoffproduzenten dazu ermutigen, angesichts attraktiver Exportpreise weiterhin den heimischen Markt zu beliefern. Nach den derzeitigen Regeln können Raffinerien Subventionen erhalten, wenn der Großhandelspreis für Benzin nicht mehr als 10 % des „Schwellenpreises“ bzw. 20 % für Diesel beträgt.

Im Jahr 2024 zahlte die russische Regierung 1,8 Billionen Rubel an Subventionen an Raffinerien und in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 nur 716 Milliarden Rubel. Gleichzeitig setzen aktive ukrainische Streiks gegen Raffinerien die Anlagen außer Betrieb und haben bereits eine Treibstoffkrise verursacht.