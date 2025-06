Putin wird Trump schließlich überlisten - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Trump kann Putin stoppen, aber dafür muss Russland den Druck der Sanktionen spüren, sagte der Präsident.

Die Verhandlungen zwischen US-Führer Donald Trump und dem russischen Diktator Wladimir Putin werfen viele Fragen auf. Russland hat jedoch immer noch nicht die Absicht, den Krieg zu beenden. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Gespräch mit Journalisten am 13. Juni.

„Ich glaube, dass ein sehr herzliches Gespräch zwischen diesen Teams (Trump und Putin – Anm. d. Red.) stattgefunden hat. Und ich glaube nicht, dass ich Präsident Trump sagen kann, wie er einen Dialog führen soll. Er ist der Präsident, den die Vereinigten Staaten gewählt haben. Er kann tun, was er tun will. Aber meine Position war schon immer, dass es sich um eine bilaterale Beziehung zwischen ihnen handelt, aber ich glaube, dass Putin den Krieg nicht beenden will. Und am Ende wird er Trump täuschen. Sie werden das sehen. Jeder, die ganze Welt wird es sehen“, sagte der Staatschef.

Selenskyj erklärte, dass Putin nur dann zu einigen Deeskalationsschritten bereit ist, wenn er unter starkem Druck steht.

„Ansonsten gibt es keinen Weg. Und deshalb weiß ich auch nicht, worüber sie untereinander sprechen. Aber mich als Präsident interessiert genau die Frage der Ukraine. Ich glaube, dass es falsch ist, über die Ukraine ohne die Ukraine zu sprechen. Über die Ukraine zu sprechen und einige Probleme ohne uns zu lösen, halte ich für unfair“, sagte der Präsident. Wir erinnern uns, dass Trump vor kurzem sagte, er sei von Russland und der Ukraine enttäuscht. Seiner Meinung nach „hätte man sich einigen können“, den Krieg zu beenden und das Feuer einzustellen. Selenskyj reagierte auf die Glückwünsche der Vereinigten Staaten zum Tag der Russischen Föderation