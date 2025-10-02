Raketenangriff auf Balaklija: Die Zahl der Verletzten ist gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge des russischen Angriffs wurde eine 88-jährige Frau getötet, 15 Menschen wurden verletzt, darunter ein 4-jähriges Mädchen.

In Balaklija, Region Charkiw, hat sich die Zahl der Verletzten infolge des russischen Raketenangriffs am Abend des 1. Oktober auf 15 erhöht, eine Person starb. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung Oleh Synjehubow am Donnerstag, den 2. Oktober auf Facebook mit.

Ihm zufolge wurde durch den Angriff auf Balaklija eine 88-jährige Frau getötet, 15 Menschen wurden verletzt, darunter ein 4-jähriges Mädchen, das eine akute Stressreaktion erlitt.

In der Region Charkiw wurden in den letzten 24 Stunden sechs Siedlungen von russischen Truppen angegriffen. Die Armee der Russischen Föderation griff das Gebiet mit einer Iskander-M-Rakete, einer korrigierenden Luftbombe, einem unbemannten Luftfahrzeug wie Molniya und einer FPV-Drohne an.

Wir erinnern daran, dass die Russen am Abend des 1. Oktober einen Raketenangriff auf ein Wohngebiet in der Stadt Balaklija durchgeführt haben. Es wurde von einem Opfer und neun Verletzten berichtet. In der Nacht griffen russische Truppen die Ukraine mit 86 Angriffsdrohnen an. Die Luftabwehrkräfte neutralisierten 53 Drohnen.