Ein Raketensprengkopf ist in der Nähe von Kiew gefunden und neutralisiert worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die gefundenen Trümmer gehörten zum Raketentyp Ch-101 und wiesen das Vorhandensein eines Gefechtskopfes auf, teilte der Staatliche Dienst für Notfallsituationen mit.

Fragmente der russischen Rakete mit einem Gefechtskopf wurden auf einem der Felder im Bezirk Bila Zerkwa der Region Kiew gefunden. Darüber berichtete der Staatliche Dienst für Notfallsituationen auf seinem Telegram-Kanal.

„Der Offizier-Retter Medvyn territoriale Gemeinschaft während der Untersuchung festgestellt, dass die gefundenen Fragmente gehören zu den Raketentyp Ch-101 und verzeichnete das Vorhandensein des Gefechtskopfes“, in der Nachricht angegeben.

Die Pioniere haben ein gefährliches Objekt beschlagnahmt und neutralisiert.

Wir werden daran erinnern, dass im April in Kiew Retter die Überreste einer Rakete in der Kamelbucht im Bezirk Obolonsky gefunden haben.