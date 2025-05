Regen, Gewitter und Hagel in der Ukraine am Sonntag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Sonntag, den 25. Mai, werden in einer Reihe von Regionen, darunter Kiew, Regen und Gewitter erwartet, mit Hagel und Sturmböen von 15-20 m/s in einigen Gebieten.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Einzelheiten: In den nördlichen und zentralen Regionen, Odessa, Mykolajiw, Tscherniwzi, Chmelnyzkyj und Riwne kurzzeitige Regenfälle (tagsüber in den Regionen Schytomyr, Kyjiw, Winnyzja, Tscherkassy, Kirowohrad und Odessa Gewitter, in einigen Gebieten Hagel und Sturmböen von 15-20 m/s, an einigen Stellen Starkregen); im übrigen Gebiet keine Niederschläge.

Der Wind wird überwiegend aus Südost kommen, mit 7-12 m/s, mit Böen von 15-20 m/s in einigen Orten am linken Ufer während des Tages.

Die Temperaturen in den westlichen Regionen liegen nachts bei 4-9°, tagsüber bei 11-16°; im Rest des Landes nachts bei 12-17°, tagsüber bei 23-28° (in den Regionen Winnyzja, Schytomyr, Kyjiw, Tscherkassy, Kirowohrad, Odessa und Mykolajiw 17-22°).

In Kiew und der Region kommt es zu kurzfristigen Regenfällen, tagsüber Gewitter, Hagel und Sturmböen von 15-20 m/s in einigen Gebieten der Region. Wind aus Südost, 7-12 m/s.

Die Temperatur in der Region wird nachts 12-17°, tagsüber 17-22° betragen; in Kiew nachts 14-16°, tagsüber 18-20°.

Das Ukrainische Hydrometeorologische Zentrum warnt, dass die Wetterbedingungen zu Komplikationen bei der Arbeit von

Energie-, Bau- und Versorgungsunternehmen sowie im Verkehr.