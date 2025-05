Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 18. Mai wird in der Ukraine bewölktes Wetter mit Aufhellungen erwartet. An einigen Orten wird es Regen und Gewitter geben.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den ukrainischen Wetterdienst und die Prognose der Meteorologin Natalija Didenko.

Das Wetter in der Ukraine

In der Ukraine wird es wolkig mit Aufhellungen sein, in den östlichen und nordöstlichen Regionen sowie in den Karpaten werden tagsüber mäßige Regenfälle erwartet, im Rest des Landes – an einigen Stellen leichter Regen mit Gewittern.

Südwest- und Westwind, 7-12 m/s, in den Karpaten sind Böen von bis zu 15-20 m/s möglich.

Die Temperaturen liegen nachts am rechten Ufer zwischen +4 und +9 °C, am linken Ufer zwischen +8 und +13 °C, tagsüber zwischen +12 und +17 °C, im Südosten bis zu +23 °C.

In den Karpaten wird in der Nacht leichter Schneeregen erwartet, tagsüber mäßiger Schneefall mit Regen, und die Temperaturen bleiben zwischen 0 und +5 °C.

Das Wetter in Kiew

In Kiew wird es am Samstag, den 18. Mai, kühl sein, +10 +12 Grad, und es wird regnen.

Am Sonntag hören die Regenfälle auf, es wird sonnig und es wird bis zu +15°C Grad warm.

