In der Region Charkiw wurden durch russischen Beschuss eine Person getötet und 7 weitere verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei dem Beschuss von Charkiw und der Region wurden am Samstag eine Person getötet und 7 weitere verletzt.

class=MsoNoSpacing* Staatsanwaltschaft des Gebiets Charkiw

class=MsoNoSpacing* In Charkiw wurde eine kritische Infrastruktureinrichtung beschädigt. Nach vorläufigen Angaben hat der Feind die Stadt mit einem Tornado-S Mehrfachraketenwerfersystem angegriffen. Zwei Männer und eine Frau wurden verletzt.

Im Bezirk Kupjansk, im Dorf Borivske, wurde gegen 11:00 Uhr eine 52-jährige Frau durch einen FPV-Drohnentreffer an einer Haltestelle für öffentliche Verkehrsmittel getötet.

Am Nachmittag griff eine Drohne ein ziviles Auto im Dorf Starovirovka an. Zwei Menschen erlitten Verletzungen und Verbrennungen – eine 42-jährige Frau und ein 51-jähriger Mann. Der Typ der Drohne wird derzeit ermittelt.

Im Bezirk Bohodukhiv wurde das Dorf Zolochiv nach vorläufigen Angaben von einer Molniya-Drohne angegriffen. Zwei Geschäfte und ein Polizeiauto wurden beschädigt. Zwei Menschen wurden verletzt.