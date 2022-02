In der Region Schytomyr wurde eine Fabrik für gefälschte Konten geschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Schytomyr hat der SBU eine Cybergruppe neutralisiert, die im Auftrag der Russischen Föderation massiv gefälschte Konten in sozialen Netzwerken „produziert“ hat. Dies teilte der Pressedienst der Agentur am Freitag, 4. Februar, mit.

Es wurde berichtet, dass Vertreter des Aggressorlandes über die eingerichteten Konten destruktive anti-ukrainische Inhalte, einschließlich manipulativer Inhalte, verbreiteten und Informationssabotage gegen die Staatssicherheit der Ukraine betrieben.

Nach Angaben der Ermittler waren zwei Einwohner der Region Schytomyr in illegale Aktivitäten verwickelt. Sie richten Serienregistrierungen von gefälschten Konten in sozialen Netzwerken ein. Dazu verwendeten die Täter eine spezielle Software, die in der Russischen Föderation hergestellt wurde.

Die Hacker-Software ermöglichte es ihnen, virtuelle Konten zu erstellen, ohne mobile Dienste zu nutzen.

„Sie verkauften über spezialisierte Internetplattformen fertige Konten an ihre russischen Kunden. Das Geld dafür wurde auf ihre elektronischen Geldbörsen von Nicht-Banken-Zahlungssystemen überwiesen, die in der Ukraine verboten sind. Über die gefälschten Konten „verbreiteten“ Vertreter der Russischen Föderation Desinformationen und provokatives Material. Der destruktive Inhalt zielte darauf ab, die innenpolitische Situation in verschiedenen Regionen der Ukraine zu untergraben“, heißt es in dem Bericht.

Bei der Durchsuchung der Wohnungen der Täter fanden die Strafverfolgungsbehörden: Computerausrüstung mit spezieller Software für die massenhafte Automatisierung der Kontoerstellung, Kommunikationsgeräte und andere Beweise für illegale Aktivitäten.

In diesem Fall wurde ein Strafverfahren wegen Hochverrats und Verletzung der Privatsphäre eingeleitet. Eine Voruntersuchung ist im Gange…