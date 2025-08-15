In der Region Transkarpaten sind drei Personenwagen entgleist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die vorläufige Version lautet, dass die Schiene aufgrund der abnormen Hitze „herausgeschleudert“ wurde
Drei Waggons des Personenzugs Nr. 39/40 Saporischschja-Solotvyno sind in der Region Transkarpaten entgleist.
Dies berichtete Ukrsalisnyzja auf Telegram.
Es gab keine Verletzten unter den Passagieren oder dem Zugpersonal, hieß es in der Erklärung.
„Die Ursachen der Entgleisung werden von einer Sonderkommission ermittelt, aber die vorläufige Version ist, dass die Schiene aufgrund der abnormalen Hitze „herausgeschleudert“ wurde“, sagte Ukrsalisnyzja
Ukrsalisnyzja entschuldigte sich bei den Fahrgästen für die Verspätung und sagte, man arbeite an der weiteren Logistik in der Region und schätze den Zeitpunkt der Wiederherstellungsarbeiten ein.
„Der Vorortzug Nr. 6581 Korolevo-Batovo wird nur bis zum Bahnhof Vynohradiv fahren, und die Passagiere des Fluges Nr. 84 Solotvyno-Kyjiw werden gebeten, auf eine Benachrichtigung über die Umleitungsstrecke zu warten“, hieß es in der Erklärung.
Später berichtete Ukrsalisnyzja, dass drei Waggons mit Passagieren bereits zur Endstation Solotvyno abgefahren waren.
Der Flug Nr. 84 von Solotvyno in die Hauptstadt wird planmäßig mit denselben drei Waggons abfliegen, gefolgt von einem Umstieg und einer Umleitung um das Gebiet, in dem die Restaurierungsarbeiten im Gange sind.
