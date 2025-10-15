Die Renten der erwerbstätigen Rentner wachsen schneller: welche Zahlungen werden im Oktober 2025 geleistet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Von den 10,2 Millionen Rentnern in der Ukraine arbeiten 2,8 Millionen Menschen weiter. Der durchschnittliche Betrag ihrer Zahlungen ist um 632 Hrywnja höher.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Daten des Pensionsfonds der Ukraine (PFU).

Nach Angaben der PFU belief sich die durchschnittliche Rente im Oktober 2025 auf 6.436,79 Hrywnja, während die durchschnittliche Rente für arbeitende Rentner 766,61 Hrywnja betrug.

Seit Anfang des Jahres ist die durchschnittliche Zahlung an erwerbstätige Rentner um 12,2% gestiegen (um 766,61 Hrywnja). In diesem Zeitraum stiegen die Renten aller Rentner um 11,2% (um Hrywnja 647,74).

Verteilung der Rentner

Am 1. Oktober 2025 verteilten sich die Rentner wie folgt auf die verschiedenen Leistungsarten

alter – 73,05%

Invalidität – 14,54%

Hinterbliebenenrente – 6,76%

Dienstalter – 5,09%

Sozialrenten – 0,52%

Richterzulage – 0,04%.

Im Jahr 2024 steigt die durchschnittliche Zahlung an erwerbstätige Rentner um 11,3% (um 641,71 Hrywnja) auf 6.302,76 Hrywnja. Im Jahr 2023 stiegen die durchschnittlichen Zahlungen an erwerbstätige Rentner um 17% (um Hrywnja 823,48) auf Hrywnja 5.661,05.

Nach Angaben des staatlichen Arbeitsamtes liegt der Anteil der über 60-Jährigen an den Erwerbstätigen bei 13,1 %.