Rettungskräfte zeigten die Folgen eines nächtlichen feindlichen Angriffs auf Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Der staatliche Rettungsdienst berichtet, dass die Rettungskräfte aufgrund eines feindlichen Angriffs auf Kiew zu zwei Einsätzen gerufen wurden, von denen einer 4 brennende Autos betraf.

Quelle: SES

Einzelheiten: Wie die Rettungskräfte berichteten, wurden sie im Bezirk Petschersk zu zwei Einsätzen gerufen:

An einem Ort brannten 4 Kleinlaster, 2 Gebäude und ein Auto in der Nähe wurden beschädigt;

Am anderen Ort wurde das brennende Wrack einer Drohne noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht.