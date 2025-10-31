Russen beschießen Cherson: zwei Menschen getötet, sieben verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 31. Oktober griffen russische Truppen erneut den Bezirk Dniprovsky in Cherson an. Dabei wurden zwei Menschen getötet und sieben weitere verletzt.

Quelle: SES, Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson Olexander Prokudin

Einzelheiten: Nach Angaben von Prokudin erlitt eine 56-jährige Frau lebensbedrohliche Verletzungen. Sie starb auf der Stelle.

Ein 51-jähriger Mann starb ebenfalls in seinem eigenen Haus. Sieben weitere Menschen wurden verletzt. Unter ihnen sind ein 43-jähriger Mann und Frauen im Alter von 50, 60 und 55 Jahren.

Drei der Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine Frau wurde noch vor Ort behandelt.

Nach Angaben des Staatlichen Katastrophenschutzes wurden durch das feindliche Feuer auch Handelspavillons beschädigt, und auf dem Gelände brach ein Feuer aus.