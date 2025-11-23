Russen greifen Charkiw massiv an: eine Person wird getötet und verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Abend wurde Charkiw von Drohnen angegriffen: Explosionen, Brände, ein Toter und ein Verletzter infolge von Drohnenangriffen.

Am Sonntagabend kam es in Charkiw zu einem massiven Angriff durch feindliche Angriffsdrohnen mit einem Toten und 5 Verletzten.

Quelle: Leiter der regionalen Staatsverwaltung von Charkiw Oleh Synjehubow, Bürgermeister von Charkiw Ihor Terekhov auf sozialen Medien

Einzelheiten: Gegen 21:30 Uhr berichtete Synjehubow, dass Charkiw von feindlichen Drohnen angegriffen wurde und eine Reihe von Explosionen in der Stadt zu hören war.

Später fügte er hinzu, dass nach vorläufigen Informationen eine feindliche Drohne im Stadtteil Saltiw „angekommen“ sei.

Der Leiter der regionalen Staatsverwaltung berichtete von zwei Opfern. Ihm zufolge brach im Stadtteil Shevchenkivskyj ein Feuer aus, das auf feindliche Drohnenangriffe zurückzuführen ist.

Zur gleichen Zeit berichtete der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, dass ein Privathaus getroffen wurde.

„Nach vorläufigen Informationen, die noch bestätigt werden müssen, gibt es im Bezirk Shevchenkivskyj einen Toten infolge eines feindlichen „Schahed“-Treffers auf ein Privathaus. Auch in Charkiw gibt es Opfer dieses Beschusses“, schrieb er.

Später bestätigte der Leiter der regionalen Staatsverwaltung die Informationen über den Verstorbenen.

Um 22:33 Uhr sagte Synjehubow, dass nach vorläufigen Informationen eine Person infolge eines feindlichen Angriffs auf Charkiw getötet und fünf verletzt worden seien.