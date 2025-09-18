Russen greifen Nizhyn an: ein Retter getötet, zwei verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Angriff auf die Stadt Nizhyn in der Region Tschernihiw am 17. September wurden ein Retter des staatlichen Rettungsdienstes getötet und zwei weitere verletzt.

Quelle: Wjatscheslaw Chaus, Leiter der regionalen Militärverwaltung, auf Telegram

Direkte Rede des Chefs der Region: .* „Der Aggressor hat Nizhyn erneut angegriffen, indem er Schaheds und Geranien einsetzte, um eine der Einheiten des staatlichen Rettungsdienstes anzugreifen. Zynisch und grausam: am Tag des Retters (17. September – Anm. d. Red.) griffen sie Retter an. Leider erlag ein 45-jähriger Rettungsdienstmitarbeiter seinen Verletzungen.“

Lesen Sie mehr: Er fügte hinzu, dass zwei weitere Retter im Alter von 31 und 36 Jahren verletzt wurden und sich im Krankenhaus befinden.