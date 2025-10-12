Die Russen greifen die Ukraine erneut mit Schaheds an: und die Androhung von Streiks

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russische Armee hat Schahed-Kamikaze-Drohnen in Richtung der Ukraine gestartet. In einer Reihe von Regionen wurde Luftalarm ausgerufen, Explosionen waren zu hören, und die Luftabwehr wurde in Stellung gebracht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine und die Luftalarmkarte.

Ab 00:07 Uhr waren feindliche Drohnen in Bewegung:

im Norden der Region Charkiw in südwestlicher Richtung;

eine Gruppe in der Region Donezk in westlicher Richtung;

eine Gruppe im Süden der Region Mykolaiw in nordwestlicher Richtung;

von Norden her in Richtung Charkiw. Um 00:18 Uhr bewegten sich die russischen „Shakhty“

im Osten von Saporischschja in Richtung Südosten

; im Süden der Region Dnipropetrowsk in Richtung Westen; in

Richtung Charkiw aus dem Norden . Um 00:41 Uhr sah die Luftalarmkarte der Ukraine wie folgt aus: .

Russischer Beschuss

Am Abend des Sonntags, 12. Oktober, griff die russische Armee Sumy mit Drohnen an. Bei dem Angriff gingen in mehreren Häusern Fensterscheiben zu Bruch und eine Frau wurde verletzt.

Ebenfalls am Sonntagabend griff das russische Militär Charkiw mit Angriffsdrohnen an. Es gab eine Reihe von Explosionen in der Stadt.

Darüber hinaus griff der Aggressor Charkiw mit gelenkten Luftbomben an, wobei eine Person verletzt wurde.

In der Nacht des 12. Oktober griffen russische Drohnen Tschuhujiw in der Region Charkiw an.

Der Angriff beschädigte eine Bildungseinrichtung, Autos und Wohnhäuser in der Stadt und verletzte fünf Menschen.