Russen griffen Bila Zerkwa an - Großbrände wüten in Unternehmen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 1. August griffen russische Invasoren die Region Kiew an – in der Stadt Bila Zerkwa brachen Großbrände aus.

In der Nacht zum 1. August griffen russische Invasoren die Region Kiew an – in der Stadt Bila Zerkwa brachen Großbrände aus.

Quelle: SES im Telegram

Der SES sagte.* „In der Nacht zum 1. August haben die Russen eine Reihe von Angriffen auf den Bezirk Bila Zerkwa gestartet. Infolge des Angriffs brachen in Bila Zerkwa auf dem Gebiet ziviler Unternehmen Großbrände aus.“

Einzelheiten: Es gab keine Todesopfer.

Die Brände werden gerade gelöscht. Mehr als 100 Rettungskräfte und 34 Einheiten der SES-Ausrüstung, einschließlich Robotik, sind im Einsatz.