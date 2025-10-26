Russen griffen die Einrichtungen eines von Koretsky gegründeten Kaffeeproduzenten an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Russen die Produktionsanlagen von Idealist Coffee, dem größten Hersteller von Filterkaffee, angegriffen, teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Der nächtliche ballistische Angriff durch rassistische Terroristen hat weitere Schäden an unseren Produktionsanlagen verursacht

Der aktuelle Stand der Dinge und der Zeitrahmen für die Wiederherstellung sind derzeit unbekannt. Wir entschuldigen uns im Voraus bei unseren Kunden und Partnern für die Verzögerungen und die erzwungene Unpünktlichkeit“, hieß es in der Erklärung. Idealist Coffee Idealist Coffee

Das Unternehmen stellte fest, dass „leider unsere Nachbarn Menschen getötet und verletzt haben“.

Um es kurz zu machen:

Am 28. August waren die Einrichtungen von Idealist Coffee & Co bereits von russischen Streiks betroffen, aber die Arbeit wurde wieder aufgenommen.

Der Gründer von Idealist Coffee ist der Vorstandsvorsitzende von Naftohas Serhij Koretsky.