Russen griffen Region Kirowohrad an: Zugfahrplan geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Angreifer zerstören weiterhin wichtige Infrastruktureinrichtungen in der Region Kirowohrad.

Russische Truppen haben in der Nacht zum 14. Oktober die Region Kirowohrad beschossen. Infolge des Angriffs wurde der Fahrplan einer Reihe von Zügen geändert. Darüber berichtete der Pressedienst von Ukrsalisnyzja.

„Im Zusammenhang mit dem feindlichen Beschuss von Kirowohradshchina kommt es heute zu Änderungen in der Bewegung der Vorortzüge“, heißt es in der Meldung.

Auf der geänderten Strecke (ohne Einfahrt in den Bahnhof Timkovoye) verkehren die Züge:

Dolynska – Pomichnaya;

#6466/6455 Vysun – Pyatihatki (anstelle von Timkovoye – Pyatihatki); Krywyj Rih – Vysun (anstelle von Krywyj Rih – Timkovoye); Vysun – Krywyj Rih (anstelle von Timkovoye – Krywyj Rih).

#6035/6036 Pomichnaya – Dolynska (anstelle von Pomichnaya – Znamenka);

Außerdem werden die Züge der Region Kirowohrad heute vorübergehend nicht fahren. Im Einzelnen:

Dolinskaya – Timkovoye; Timkovoye – Dolinskaya.

Der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Kirowohrad Andrij Raikovich sagte, dass die Russen weiterhin kritische Infrastruktureinrichtungen des Gebiets Kirowohrad zerstören.

„Diesmal auf dem Gebiet der Gemeinden Dolinskaya und Novoprazka. Vorläufig – ohne Opfer. Es gibt Schäden an Gebäuden. Ohne Licht fünf Siedlungen. In den Einrichtungen wurden die Brände gelöscht. Alle Dienste funktionieren“, sagte er.