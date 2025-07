Kiew und eine Reihe von Regionen wurden wegen der Bedrohung durch eine ballistische Rakete in Luftalarm versetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Mittwoch, den 16. Juli, wurde in Kiew und einer Reihe von Regionen der Ukraine wegen der Bedrohung durch einen ballistischen Raketenangriff ein Luftalarm ausgerufen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Luftwaffe und die Luftalarmkarte.

Der Luftalarm wurde zuerst um 17:22 Uhr in Kiew ausgerufen. Später wurde er auf eine Reihe von Regionen der Ukraine ausgedehnt.

„Es besteht die Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen in den Gebieten, in denen der Luftalarm ausgerufen wurde“, teilte die Luftwaffe mit.

Aktualisiert um 17:45 Uhr.*

Die Luftwaffe hat bekannt gegeben, dass die Drohung eines Angriffs mit ballistischen Raketen aufgehoben wurde.

Zur Erinnerung: Die Bewohner der Regionen, in denen der Luftalarm ausgerufen wurde, werden dringend gebeten, Ruhe zu bewahren und im Falle einer Bedrohung sofort Schutz zu suchen. Gleichzeitig ist es in der Ukraine verboten, die Arbeit der Luftabwehrkräfte auf Video oder Foto festzuhalten.

Russischer Angriff auf die Ukraine am 16. Juli

Gestern Abend ereigneten sich in Charkiw in nur einer Viertelstunde 17 Explosionen, bei denen drei Menschen verletzt wurden. In Krywyj Rih schlug zuerst eine Rakete ein, und dann wurde die Stadt von der Schaheda massiv angegriffen. Es gibt großflächige Stromausfälle in der Stadt und mögliche Unterbrechungen der Wasserversorgung.

