Die Russen haben innerhalb von 24 Stunden 1000 Soldaten und mehr als 180 Ausrüstungsgegenstände verloren - Ukrainische Streitkräfte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Laufe des letzten Tages, vom 10. auf den 11. August, hat die russische Armee 1.000 Soldaten und 181 Stück militärische Ausrüstung an der Front verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24. Februar 2022 bis zum 11. August 2025 werden auf folgende Werte geschätzt

personal – etwa 1.064.240 (+1.000) Menschen verwundet/getötet;

Panzer – 11.093 (+4) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 23.114 (+7) Einheiten;

Artilleriesysteme – 31.380 (+37) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.462 (+2) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.204 Einheiten;

Flugzeuge – 421 Einheiten.

hubschrauber – 340 Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 50.646 (+191) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.556

Einheiten; Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 58.113 (+131) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.936 Einheiten.

Russische Luftangriffe

In der Nacht des 11. August griffen russische Terroristen die Ukraine erneut mit Schahed-Kamikaze-Drohnen an. In den östlichen und nördlichen Regionen wurde Alarm ausgelöst, und es wurden Luftabwehrkräfte eingesetzt.

Am Sonntag, den 10. August, griff der Feind Saporischschja mit gelenkten Luftbomben an. Der Angriff zerstörte den zentralen Busbahnhof der Stadt und beschädigte das Gebäude der Klinik der medizinischen Universität.

Und am Sonntagabend feuerte der Angreifer Angriffsdrohnen auf den Bahnhof und den Bahnhof Sinelnykove in der Region Dnipro ab.