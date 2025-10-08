Die Russen haben in den letzten 24 Stunden zwei DTEK-Unternehmen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den letzten 24 Stunden haben die Angreifer das Wärmekraftwerk von DTEK und die Anreicherungsanlage des Unternehmens angegriffen.

RBK Ukrajina berichtet, dass DTEK dies in einer Erklärung mitgeteilt hat.

„Am Vorabend des Beginns der Heizperiode hat Russland einen weiteren terroristischen Angriff auf den ukrainischen Energiesektor verübt. Am späten Abend des 7. Oktober wurde eines der Wärmekraftwerke von DTEK angegriffen“, hieß es.

Dabei wurden zwei Energietechniker verwundet.

„Zur gleichen Zeit startete der Feind einen massiven Angriff auf die Anreicherungsanlage von DTEK und zerstörte sie systematisch. Die Mitarbeiter der Anlage befanden sich während des Angriffs in einem Schutzraum, so dass niemand verletzt wurde.

DTEK erklärte, dass dies der dritte groß angelegte feindliche Angriff auf die Anlage in den letzten eineinhalb Monaten war. Die vorherigen massiven Angriffe fanden am 26. August und am 8. September statt.

Seit dem Beginn der groß angelegten Invasion wurden die Wärmekraftwerke von DTEK Rinat Achmetow mehr als 200 Mal beschossen.