Die Russen haben Nowa Poschta im Donbass angegriffen: das Postamt wurde zerstört und Pakete verbrannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Sonntagabend, den 5. Oktober, griffen russische Invasoren die Region Donezk an. Der Angriff führte zur Zerstörung eines Büros in Nowa Poschta.

Dies meldete RBK Ukrajina unter Berufung auf den offiziellen Telegram-Kanal des Unternehmens.

„Am 5. Oktober, gegen 18:40 Uhr, wurde eine Nowa Poschta-Filiale in der Region Donezk durch feindlichen Beschuss zerstört“, hieß es in der Erklärung.

Das Unternehmen stellte klar, dass die Filiale zum Zeitpunkt des Einschlags geschlossen war, so dass keiner der Angestellten verletzt wurde.

Allerdings wurden 405 Pakete mit einem angegebenen Gesamtwert von über 1 Million Hrywnja zu Asche verarbeitet.

„Nowa Poschta wird die Kunden für den Verlust von Paketen entschädigen. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie über die Einzelheiten der Entschädigung informieren“, resümierte das Unternehmen.

Beschuss von Nowa Poschta

In der Nacht des 28. August führten die Russen den massivsten Beschuss von Kiew in jüngster Zeit durch. An diesem Tag beschoss der Feind das Sortierlager von Nowa Poschta mit einer Rakete und verletzte dabei drei Mitarbeiter.

Wir berichteten auch, dass die Invasoren in der Nacht des 5. Juli Tschuhujiw in der Region Charkiw angriffen. Infolge des Angriffs wurde eine Filiale von Nowa Poschta beschädigt. Die Pakete blieben unversehrt.

Außerdem griffen die Russen in der Nacht zum 2. Juli den Nowa Poschta-Terminal in Slowjansk, Region Donezk, mit einer Drohne an. Der Beschuss zerstörte etwa 300 Pakete, aber gleichzeitig überlebten 5.000 Pakete.