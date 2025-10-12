Russische Drohne greift DTEK-Stromtechniker in der Region Kiew an: Es gibt Opfer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei Wiederherstellungsarbeiten in der Region Kiew gerieten die Stromtechniker von DTEK unter Beschuss.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

„Während der Wiederherstellungsarbeiten in der Region Kiew, nachdem der Luftangriffsalarm aufgehoben worden war, wurde ein Team von Energietechnikern von einem Schahed angegriffen“, so DTEK in einer Erklärung.

Das Unternehmen sagte, dass zwei Mitarbeiter verletzt wurden.

„Wir bieten ihnen alle notwendige Unterstützung bei der Behandlung und Betreuung“, versicherte DTEK.

Zur Wiederholung:

Am 8. Oktober griff Russland eine Fabrik in der Oblast Donezk an, in der Kohle für Wärmekraftwerke angereichert wird.

Am selben Tag griffen die Russen eine weitere DTEK-Einrichtung im Gebiet Donezk an, ein Wärmekraftwerk, wobei zwei Ingenieure verletzt und die Anlagen schwer beschädigt wurden.