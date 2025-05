Russische Drohne greift humanitäres Zentrum in der Region Sumy an: Es gibt Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Eine russische Drohne hat während der Verteilung von Hilfsgütern ein humanitäres Zentrum in der Region Sumy angegriffen. Infolge des Angriffs gibt es Verletzte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Büro des Generalstaatsanwalts.

Heute, am 20. Mai, haben die Angreifer in dem Dorf Velyka Pysarivka, Bezirk Ochtyrka, Region Sumy, eine Verteilerstelle für humanitäre Hilfe angegriffen.

Ein 57-jähriger Mann wurde Berichten zufolge bei dem Angriff verwundet und ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein weiterer 51-jähriger Anwohner wurde medizinisch versorgt, ohne ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Wegen des Angriffs wurde ein Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen (Teil 1 des Artikels 438 des Strafgesetzbuches der Ukraine) eingeleitet.

Die Ermittler der Bezirkspolizei von Ochtyrka dokumentieren gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Umstände und Folgen des Angriffs.

Angriff auf die Region Sumy

In der Nacht des 20. Mai griffen russische Terroristen die Gemeinden Bilopilska und Yunakivska in der Region Sumy mit Drohnen und Bomben an. In einer der zivilen Einrichtungen brach ein Großbrand aus.

Nach Angaben der Regionalpolizei Sumy griffen die Russen die Stadt Bilopillya an. Infolge des Beschusses gerieten ein Regierungsgebäude und Pavillons auf dem örtlichen Markt in Brand.