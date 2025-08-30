Die Russische Föderation hat die Ukraine mit fast 590 Drohnen und Raketen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainische Luftabwehr hat über Nacht 548 feindliche Ziele aus der Luft abgeschossen oder vernichtet.

Russland hat die Ukraine in der Nacht zum 30. August mit Angriffsdrohnen, luft-, land- und seegestützten Raketen angegriffen. Die Luftverteidigungskräfte haben 548 von 582 Mitteln des feindlichen Luftangriffs zerstört, es gibt Treffer und herabfallende Trümmer. Dies teilte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine mit.

Seit 19.00 Uhr am Freitag hat der Feind abgeworfen:

537 Kampfdrohnen vom Typ Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen aus den Richtungen Kursk, Brjansk, Millerowo, Orjol, Schatalowo, Primorsko-Achtarsk – RF.; 8 ballistische Raketen vom Typ Iskander-M/KN-23 aus dem Gebiet Rostow, Krasnodar Krai – RF.; 37 luft-, land- und seegestützte Marsch-/Luftraketen: Ch-101, Kalibr, Iskander-K, Ch-59 (Startgebiete vom Gebiet Saratow, Schwarzmeer-Wassergebiete – Russische Föderation. – RF, Schwarzmeergebiete und TOT der Oblast Saporischschja). Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 09.00 Uhr 548 Luftziele abgeschossen/unterdrückt: