Das russische Finanzministerium wird die Kreditaufnahme erhöhen, um das Haushaltsloch zu stopfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Finanzministerium der Russischen Föderation wird in diesem Jahr mehr Kredite aufnehmen als geplant.

Dies gab der russische Finanzminister Anton Siluanow laut The Moscow Times bekannt.

Das Verschuldungsprogramm liegt bei 4,8 Billionen Rubel, das Haushaltsdefizit bei 3,8 Billionen Rubel, in den ersten sieben Monaten betrug es jedoch 4,9 Billionen.

Siluanow verspricht, die Verschuldung „innerhalb vernünftiger Grenzen“ zu erhöhen.

Die Verschuldung ist gering, also ist es durchaus möglich, sie zu erhöhen, sagte der Minister.

Es gibt eine Reihe von Grenzen für eine signifikante Erhöhung der Verschuldung, darunter die Kapazität des Finanzmarktes, die Kosten des Schuldendienstes und die Beziehung zur Geldpolitik, sagte Siluanov: Je mehr das Finanzministerium der RF Kredite aufnimmt und ausgibt, desto strenger wird die Zentralbank der RF sein und desto höher wird der Leitzins sein.

Nach Angaben der Zeitung kostet jeder Prozentpunkt mehr den Haushalt 200 Milliarden RUB.

Um es kurz zu machen:

Der Anteil der notleidenden Kredite (NPL) im russischen Bankensektor wächst inmitten einer Konjunkturabschwächung.