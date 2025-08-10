Russische Luftangriffe verletzen 20 Menschen in Saporischschja: der Staatliche Notdienst fasst die Ergebnisse zusammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Sonntagabend, den 10. August, wurde die Stadt Saporischschja von Luftangriffen heimgesucht. Zwei Dutzend Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des staatlichen Notdienstes von Saporischschja.

„Ab 22:00 Uhr sind die Notfall- und Rettungsmaßnahmen am Ort des Angriffs abgeschlossen. Die Wiederherstellungsarbeiten durch die städtischen Versorgungsbetriebe gehen weiter“, heißt es in der Erklärung.

Der Rettungsdienst gab an, dass 20 Menschen bei dem Vorfall verletzt wurden. Einer von ihnen wurde von den Rettungskräften aus den Trümmern der zerstörten Gebäude befreit. Gleichzeitig fügten sie hinzu, dass die Zahl der Opfer noch geklärt wird.

„Psychologen des staatlichen Rettungsdienstes haben 15 Menschen geholfen… Einschlägige Notfall- und Versorgungsdienste der Stadt waren vor Ort im Einsatz. Vom Staatlichen Katastrophenschutz waren 44 Retter und 15 Ausrüstungseinheiten im Einsatz“, heißt es in der Erklärung.

Was über den Beschuss von Saporischschja bekannt ist