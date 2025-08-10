FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Russische Luftangriffe verletzen 20 Menschen in Saporischschja: der Staatliche Notdienst fasst die Ergebnisse zusammen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua

Am Sonntagabend, den 10. August, wurde die Stadt Saporischschja von Luftangriffen heimgesucht. Zwei Dutzend Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des staatlichen Notdienstes von Saporischschja.

„Ab 22:00 Uhr sind die Notfall- und Rettungsmaßnahmen am Ort des Angriffs abgeschlossen. Die Wiederherstellungsarbeiten durch die städtischen Versorgungsbetriebe gehen weiter“, heißt es in der Erklärung.

Der Rettungsdienst gab an, dass 20 Menschen bei dem Vorfall verletzt wurden. Einer von ihnen wurde von den Rettungskräften aus den Trümmern der zerstörten Gebäude befreit. Gleichzeitig fügten sie hinzu, dass die Zahl der Opfer noch geklärt wird.

„Psychologen des staatlichen Rettungsdienstes haben 15 Menschen geholfen… Einschlägige Notfall- und Versorgungsdienste der Stadt waren vor Ort im Einsatz. Vom Staatlichen Katastrophenschutz waren 44 Retter und 15 Ausrüstungseinheiten im Einsatz“, heißt es in der Erklärung.

Was über den Beschuss von Saporischschja bekannt ist

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 179

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Vielleicht sollten Sie eine Spende in Betracht ziehen.
Diskussionen zu diesem Artikel und anderen Themen finden Sie auch im Forum.

Benachrichtigungen über neue Beiträge gibt es per Bluesky, Facebook, Google News, Mastodon, Telegram, X (ehemals Twitter), VK, RSS und täglich oder wöchentlich per E-Mail.

Artikel bewerten:

Rating: 5.0/7 (bei 1 abgegebenen Bewertung)

Mit dem Thema verbundene Stichworte:

Diese Artikel könnten Sie ebenfalls interessieren:

Kommentare

Den ersten Kommentar im Forum schreiben

Neueste Beiträge

Aktuelle Umfrage

Werden die von Trump eingeleiteten Friedensgespräche erfolgreich sein?
Interview

zum Ergebnis
Frühere Umfragen
Kiewer/Kyjiwer Sonntagsstammtisch - Regelmäßiges Treffen von Deutschsprachigen in Kiew/Kyjiw

Karikaturen

Andrij Makarenko: Russische Hilfe für Italien

Wetterbericht

Für Details mit dem Mauszeiger über das zugehörige Icon gehen
Kyjiw (Kiew)18 °C  Ushhorod19 °C  
Lwiw (Lemberg)15 °C  Iwano-Frankiwsk18 °C  
Rachiw16 °C  Jassinja16 °C  
Ternopil16 °C  Tscherniwzi (Czernowitz)19 °C  
Luzk16 °C  Riwne18 °C  
Chmelnyzkyj17 °C  Winnyzja16 °C  
Schytomyr17 °C  Tschernihiw (Tschernigow)18 °C  
Tscherkassy20 °C  Kropywnyzkyj (Kirowograd)19 °C  
Poltawa18 °C  Sumy17 °C  
Odessa23 °C  Mykolajiw (Nikolajew)21 °C  
Cherson20 °C  Charkiw (Charkow)19 °C  
Krywyj Rih (Kriwoj Rog)20 °C  Saporischschja (Saporoschje)18 °C  
Dnipro (Dnepropetrowsk)19 °C  Donezk20 °C  
Luhansk (Lugansk)17 °C  Simferopol18 °C  
Sewastopol21 °C  Jalta20 °C  
Daten von OpenWeatherMap.org

Mehr Ukrainewetter findet sich im Forum

Forumsdiskussionen

Tombi in Allgemeines Diskussionsforum • Re: Kann das alles sein? Ein Hilferuf…

„Man Will dich abzocken: ein ukrainischer pass kostet 856 hrwyna = 18 euro, Einn russischer liegt im gleichen bereich. Kannst auch gleich an die Miliz ueberweisen, oder frag 'sie' n'ach Putins Spendenkonto....“