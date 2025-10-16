Russische Truppen griffen ein Sortierdepot und ein Büro von Nowa Poschta in der Region Tschernihiw an (Foto)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russische Truppen haben am späten Abend des 15. Oktober ein Sortierdepot und ein Frachtbüro von Nowa Poschta in Nizhyn, Region Tschernihiw, angegriffen. Keiner der Angestellten wurde bei dem Angriff verletzt.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf ein Telegram von Nowa Poschta.

„Infolge feindlicher Angriffe in der Region Tschernihiw am Abend des 15. Oktober wurden das Sortierdepot und die Frachtabteilung von Nowa Poschta in Nizhyn beschädigt. Keiner der Mitarbeiter wurde verletzt“, sagte Nowa Poschta.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Pakete, die sich in der Abteilung befanden, überlebt haben. Die Ladungen, die sich zum Zeitpunkt des Streiks im Depot befanden, sind teilweise verbrannt. Detaillierte Informationen über die beschädigte Fracht werden nach dem Löschen des Feuers ermittelt.

Die Rettungsdienste arbeiten vor Ort. Die Trümmer werden derzeit aufgeräumt, das Gelände wird begutachtet und es werden vorrangige Verstärkungsarbeiten durchgeführt.

„Nowa Poschta wird die Kunden für den Verlust ihrer Pakete entschädigen. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Sie über die Einzelheiten der Entschädigung und andere notwendige Informationen zu informieren“, fügte das Unternehmen hinzu.

