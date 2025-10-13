Nachrichten am 13. Oktober: Notstromausfälle, Nobelpreisträger und die Heizperiode 2025

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben wir heute gesprochen?

Wir haben über den Energiesektor gesprochen. Am Morgen des 13. Oktober kam es in den Regionen Charkiw, Sumy, Poltawa, Donezk, Dnipro, Saporischschja (für industrielle Verbraucher) und Kirowohrad (teilweise) zu Notstromausfällen.

Die russische Armee griff erneut die Energieinfrastruktur in den Regionen Donezk und Tschernihiw an.

Über Autoladestationen. Das Energieministerium hat eine interaktive Karte mit günstigen Standorten für Ladestationen für Elektrofahrzeuge erstellt.

Über die Gewinner des Nobelpreises. Die Gewinner des Alfred-Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften der Schwedischen Bank in Erinnerung an Joel Mokyr, Philippe Agnon und Peter Govit im Jahr 2025 für die Erklärung des innovativen Wirtschaftswachstums.

Über die Heizperiode. In der Ukraine dauert die offizielle Heizsaison vom 1. November bis zum 31. März, während sie bisher vom 15. Oktober bis zum 15. April dauerte.

Das Energieministerium erklärte, dass die Heizsaison in der Ukraine wie geplant beginnen wird und die Regierung alle relevanten Beschlüsse gefasst hat, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen.

EP exklusiv.

Baluvana Galya Baluvana: die Geschichte eines Markenkonflikts in drei Akten

Warum haben sich die Knödelkette Baluvana Galia und die Ladenkette Galia Baluvana zerstritten und wie ist Multi Cook in diese Geschichte geraten?

Wie treibt die Technologie die Wirtschaft an? Nobelpreisträger erklären

Der Alfred-Nobel-Preis der Schwedischen Bank für Wirtschaftswissenschaften wurde an Forscher für innovatives Wirtschaftswachstum verliehen.