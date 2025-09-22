Russische Truppen warfen sechs Fliegerbomben auf Saporischschja ab: Brände wüten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In der Nacht zum 23. September griffen die russischen Besatzungstruppen Saporischschja mit sechs hochexplosiven Luftbomben (HEA) an. Die zivile Infrastruktur und Wohngebäude wurden getroffen.
Quelle: Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja Ivan Fedorow
Direkte Ansprache: „In der zweiten Nacht in Folge greifen die Russen Saporischschja massiv an. Die zivile Infrastruktur und Häuser werden angegriffen. Zuvor hat der Feind die nächtliche Stadt mit sechs Flugabwehrraketen beschossen.“
Einzelheiten: Nach Angaben des Leiters der regionalen Militärverwaltung verursachten die Angriffe Brände in privaten Wohngebäuden und auf dem Gebiet der industriellen Infrastruktur.
Der SES berichtete, dass sich möglicherweise eine Person unter den Trümmern eines zerstörten Gebäudes befindet. Die Zahl der Opfer wird noch geklärt.
Hintergrund:
- Am 22. September gegen halb sechs Uhr morgens warfen die russischen Streitkräfte 10 gelenkte Luftbomben auf Saporischschja ab, die Autos zerstörten und beschädigten und Brände auslösten; drei Menschen wurden getötet und vier verletzt.
